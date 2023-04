(Di venerdì 21 aprile 2023) Listini prudenti in attesa di capire le prossime mosse delle banche centrali e mentre l'economia manda segnali di rallentamento. I titoli del gruppo delle tlc in coda al Ftse Mib dopo l'assemblea dei soci. L'euro ripiega sul dollaro, petrolio in calo

I mercati fiutano la recessione . Nella seduta di oggi, leasiatiche sono scivolate verso la peggior settimana in un mese e mezzo e il petrolio ha ...con forti vendite a fronte di risultati...Si portano poi tante scorte di liquidi da poter travasare indi plastica. Per bagno e doccia invececi si arrangia. Insomma, il Coachella Festival non è per i piùma... un'esperienza ...... erogati attraverso ledi studio. 'In particolare - sottolinea in una nota il comando ... così da tutelare l'effettivo sostegno alle fasce piùdella popolazione, evitando il dispendio di ...

Borse deboli, Tim paga ancora lo scontro con Vivendi. Vola Essilux Il Sole 24 ORE

Le Borse oggi temono l'avvicinarsi della recessione Usa ma a maggio i tassi d'interesse saliranno ancora mentre il petrolio scivola ...Apertura in lieve rialzo per la borsa svizzera nell'ultima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'402,43 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.