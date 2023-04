Borse caute | Tim paga ancora lo scontro con Vivendi Vola Essilux

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 21 aprile 2023) Listini prudenti in attesa di capire le prossime mosse delle banche centrali e mentre l'economia manda segnali di rallentamento. I titoli del gruppo delle tlc in coda al Ftse Mib dopo l'assemblea dei soci. L'euro ripiega sul dollaro, petrolio in calo