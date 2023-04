Borsa | Milano prosegue debole | scivola Tim dopo l' assemblea

dioggi 21 aprile: il Ftse Mib apre in rialzo, di poco sopra la soglia dei 27.627 punti di chiusura di ieri . I riflettori sono tutti accesi sulle banche centrali. Negli Usa in ...Ladi( - 0,25%) prosegue debole, in linea con i principali listini europei. A Piazza Affari scivola Tim ( - 3,3%), all'indomani dell'assemblea che ha visto l'astensione del socio Vivendi. ...L'apertura delladiApertura in rialzo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib fa segnare +0,13% a 27.662 punti, mentre l'Ftse Italia All - Share sale dello 0,10% a quota 29.829. L'indice Ftse Italia Star ...

Borsa: Milano giù (-0,6%) con Stellantis e Tim, tiene Bper Agenzia ANSA

Borsa di Milano oggi 21 aprile: il Ftse Mib guadagna in apertura, ma poi cambia direzione e perde. Lo spread si attesta a 187 punti e sul listino tornano protagoniste le banche.La Borsa di Milano (-0,25%) prosegue debole, in linea con i principali listini europei. A Piazza Affari scivola Tim (-3,3%), all'indomani dell'assemblea che ha visto l'astensione del socio Vivendi. (A ...