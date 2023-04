Borsa | Milano chiude in rialzo dello 0 | 43%

Ladichiude l'ultima seduta della settimana in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,43% a 27.745 punti. .Tim non risce a recuperare: in tre giorni - 13% Ladichiude in rialzo una seduta incerta ta come le altre borse europee, in una fase in cui i listini attendono segnali sui tassi. Non hanno avuto effetti i dati macro in calendario, con ...Lieve aumento per laMilanese , con il FTSE MIB che sale dello 0,43% a 27.746 punti; sulla ... In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di, OVS (+5,90%), MARR (+3,43%), ...

Borsa: Milano giù (-0,6%) con Stellantis e Tim, tiene Bper Agenzia ANSA

Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, dopo che ripresa economica della zona euro è accelerata inaspettatamente ad ...Seduta di consolidamento per i listini dell’Eurozona. Chiude in lieve calo solo Madrid, che si attesta al -0.29%. Guida positivamente il modesto aumento della borsa di Francoforte ...