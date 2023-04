Borsa | Milano apre piatta a - 0 | 01%

Ladiapre piatta con il primo indice Ftse Mib ( - 0,01%) a 27.624 punti. .In buona evidenza ail comparto beni per la casa , con un +1,19% sul precedente. Seduta vivace oggi per MARR , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,64%. Distribuito ...Il Principale indice delladitratta con un moderato - 0,01%, a quota 27.624,99 in apertura. 21 - 04 - 2023 09:02

Borsa: Milano giù (-0,6%) con Stellantis e Tim, tiene Bper Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee aprono fiacche con gli investitori che si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali ...Borsa di Milano oggi 21 aprile: il Ftse Mib guadagna in apertura, seppure con un rialzo prudente. Lo spread apre a 185 punti e sul listino tornano protagoniste le banche.