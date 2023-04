Borsa | l' Europa prosegue debole in attesa di Wall Street

(Di venerdì 21 aprile 2023) Le Borse europee proseguono deboli, in vista dell'avvio didove i future sono in calo. I mercati, dopo i dati Pmi su manifattura e servizi, sono alla ricerca di spunti sulle prossime ...

Le opportunità indicate sono: opportunità di mercato in un segmento relativamente ampio con scarsa concorrenza; espansione all'estero, inizialmente nei paesi del Sud; accelerazione della ...Bene anche Recordati, giu' Tim e Ferragamo . Borse europee in ordine sparso nell'attesa dell'avvio di Wall Street che si profila ancora in lieve calo (dall'andamento dei future), dopo i ribassi della ...Le ultime proiezioni del FMI indicano una crescita in graduale calo per gli Stati Uniti. I paesi sviluppati appaiono complessivamente deboli, anche se instiamo assistendo ad una ripresa. I paesi emergenti sembrano piu' resilienti, in particolare l'Asia emergente e quella in via di sviluppo, evidenziando un ribilanciamento della crescita ...

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee proseguono deboli, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati, dopo i dati Pmi su manifattura e servizi, sono alla ricerca di s ...Borsa di Milano oggi 21 aprile: il Ftse Mib guadagna in apertura, ma poi cambia direzione e perde. Lo spread si attesta a 187 punti e sul listino tornano protagoniste le banche.