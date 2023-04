Borsa | a Tokyo apertura in calo - 0 | 24%

Debole il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,23%, dopo aver iniziato a 28.590,55 punti. 21 - 04 - 2023 02:29passa di mano con un trascurabile invariato alle 04:50 e scambia a 28.658,2 punti. 21 - 04 - 2023 04:50Indice Nikkey - 0,23% a quota 28.590,55 all'apertura pomeridiana. 21 - 04 - 2023 05:38

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,47% Borsa Italiana

Tesla si lecca le ferite dopo il giovedì nero a Wall Street in cui ha perso il 9,8 per cento. Il titolo ha sofferto a causa dell’ennesimo annuncio di taglio dei prezzi. E non è un caso se la casa auto ...La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno meno, dopo i dati sull'inflazione in Giappone invariata al 3,1%, e seguendo la chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, ...