Booker e KD | i Suns segnano 40 punti in un quarto!

Phoenix vince una sfida cruciale nella serie contro i Clippers approfittando dell'assenza di Kawhi Leonard. Gli highlights: L. A. Clippers - Phoenix gara - ...Devinsegna 45 punti nella vittoriain trasferta contro i Clippers in gara - 3 BROOKLYN NETS - PHILADELPHIA 76ERS 97 - 102 (SERIE SULLO 0 - 3) - Al termine di una partita nervosa e piena ...Continua Golden State Warriors - Sacramento Kings 114 - 97 Los Angeles Clippers - Phoenix124 - 129 Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 97 - 102 21 aprile 2023

Senza Leonard per i Clippers è dura: 45 di Booker, Suns sul 2-1 Sportando

The injury bug has bitten the Los Angeles Clippers yet again. With eight-time All-Star Paul George already sidelined with a knee injury, Kawhi Leonard was ruled out for Thursday's playoff game against ...There were two ejections and controversy about a Joel Embiid kick as the Philadelphia 76ers beat the Brooklyn Nets 102-97 for a 3-0 lead in their Eastern Conference play-off.