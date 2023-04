Bonus occhiali e lentine 2023 | come inviare richiesta e come ottenerlo

(Di venerdì 21 aprile 2023) A partire dal 21 aprileè possibile accedere alla piattaforma web www.vista.it per richiedere unfinalizzato all’acquisto dia contatto.: richieste a partire dal 5 maggio I beneficiari potranno richiedere ildal 5 maggio. Per ottenere il contributo è necessario avere un ISEE non superiore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Bonus occhiali 2023, domanda online dal 5 maggio: attiva la piattaforma per chiedere voucher e rimborso Informazione Fiscale

