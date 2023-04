Bonus occhiali 2023 | piattaforma online | domande dal 5 maggio | come funziona

(Di venerdì 21 aprile 2023) Possono partire finalmente ledele lenti. La misura in questione, contenuta nell’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio 2021, prevede l’istituzione di un fondo annuale per garantire la tutela della salute della vista. Il fondo, denominato appunto «Fondo per la tutela della vista», dispone lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto dida vista o lenti a contatto correttive. Dopo quasi due anni dall’istituzione sembrava che la misura dovesse rimanere sepolta in soffitta, ma prima dell’insediamento del nuovo governo è arrivata la firma da parte degli ormai ex ministri Speranza e Franco al Decreto attuativo con le regole per richiedere il ...

Anche se dal Ministero della Salute non arriva ancora nessuna notizia su quando sarà attiva la piattaforma per richiedere il bonus occhiali (o bonus vista), andiamo a vedere in questa sede quali possono essere gli effetti di questo contributo sulla dichiarazione dei redditi del beneficiario.

Dalle ore 12.00 del 5 maggio al via le domande per il bonus occhiali da vista 2023. La misura, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 diventa finalmente operativa dopo due anni di attesa.