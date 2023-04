Bolt | «Mi hanno rubato 12 milioni Da un giorno all’altro mi hanno detto che erano scomparsi» 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’Equipe intervista Usain. Parla della frode bancaria di cui è stato vittima: un conto da 12di dollari svuotato da una società di investimento giamaicana ora sotto inchiesta da parte del governo e dell’Fbi e di altri temi. Chi è Usainoggi? «Essenzialmente un padre. Ho ancora molti contratti pubblicitari, ma mi sto concentrando principalmente sui miei figli, cercando di essere il più presente possibile per loro». Qual è la tua routine quotidiana ora?: «La mia routine è alzarmi quando i bambini si alzano. Mia figlia ha iniziato ad andare a scuola, si sveglia alle 7 e ce la porto io. Ma a volte andiamo anche in palestra insieme. Altrimenti, io e il mio compagno ci prendiamo cura dei bambini a casa. Ma abbiamo del personale che ci aiuta, quindi non è un’impresa insormontabile. Siamo molto ...