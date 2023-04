Bologna | Di Vaio | «Avanti con Thiago Motta»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Marco Di, dirigente dele braccio destro di Sartori, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del club e dell’allenatore Marco Di, dirigente dele braccio destro di Sartori, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del club e dell’allenatore. Le sue dichiarazioni: «lo abbiamo seguito a Spezia e ci ha fatto capire, in un momento difficile per i liguri senza mercato, quali erano le sue idee e capacità. E’ riuscito a lavorare su un gruppo e farlo crescere, ecco perché abbiamo pensato a lui. Al suo arrivo ha fatto capire al gruppo quali erano le sue ideologie ed è stato bravo a farsi seguire. Inter o Psg?ha un contratto di un anno con noi e vogliamo costruire il futuro insieme a lui».

Da bomber a capitano, da club manager a direttore sportivo oggi: Marco Di'veste' ilnel cuore e nell'anima dal 2008, a parte la parentesi biennale giocata nel Montreal di Joey Saputo. A fine mese, dopo la Juve e assieme al n°1, l'a.d. Fenucci e il d.t. Sartori,...... a partire dalle ore 18.30 , presso il Caffè Grande Italia , in Largo di Porta37/39 a ... ex calciatore della Juventus, e Mariano Di, noto blogger. Ispirato da Phil Knight, fondatore ......sono stati ospiti del, insieme al responsabile del settore giovanile del club rossoblù, Daniele Corazza, oltre al responsabile dell'Area Tecnica, Giovanni Sartori, e al ds Marco Di. Con ...

Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, ha avvertito Psg e Inter, che stanno pensando a Thiago Motta per la panchina. “Se Inter e Psg chiamassero Risponderei ...Terminati gli impegni infrasettimanali in Europa delle italiane, riparte già oggi la Serie A. Di seguito le novità dai campi e dai quotidiani, in attesa delle conferenze, in chiave fanacalcio. Il turn ...