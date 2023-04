Boeri contro Meloni a La7 | “Follia contrapporre l’immigrazione all’aumento dell’occupazione femminile Senza migranti le donne non lavorano”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “l’aumentoalè una“. A dirlo, ospite di Piazzapulita, su La7, è l’ex presidente dell’Inps, Tito, in riferimento alle parole di Giorgia, secondo cui “non servono piùma più figli e più lavoro”. “In realtà l’obiettivo che ci dobbiamo porre oggi è quello di dare la possibilità alledi scegliere se lavorare o meno. Molto spesso lein Italia – ha spiegato– non hanno questa possibilità di scelta, perché gravano su di loro oneri eccessivi, come la cura della famiglia, spesso anche del marito. Gli immigrati invece sono coloro che permettono di fornire dei servizi di assistenza e che ...

... con addirittura maggiore vigorele fasce più deboli della società. In primo luogo, infatti, ... Persino due economisti liberisti comee Perotti ammisero, in un commovente articolo su ...... e di recente pure il celeberrimo Bosco Verticale dello studio, per cui ci si è concentrati ... Articoli più letti Matrimonio a prima vista 10 : la scelta finale e lo sfogo degli esperti...... è quanto preconizzava nel lontano 2017 l'allora presidente dell' INPS , Tito, che calcolava ... Indice Pensioni: il contributo degli immigrati Immigrazione regolareil calo demografico ...

Boeri contro Meloni a La7: "Follia contrapporre l'immigrazione all ... Il Fatto Quotidiano

Per la ministra Roccella il calo delle nascite è colpa della sinistra e di una “globalista che sottintende un neo-colonialismo strisciante” ...Meloni “servono più figli”. Nordio avvia azione disciplinare sul caso Uss. In Russia il reporter americano resta in carcere. I fatti da conoscere ...