(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo che una bomba ha ucciso Vladen Tatarski, una delle voci più conosciute della propaganda nazionalista russa sui social network, occhi puntati sugli altri «mil»: gli influencer di regime per la campagna di conquista dell’Ucraina. San Pietroburgo, 2 aprile 2023. Alle ore 18 è previsto un raduno di «soldati digitali» presso lo Street Food Bar N°1, un caffè lungo la Neva, sull’argine Universitetskaïa, al numero 25. Alla riunione dei sostenitori del Cremlino - che militano sui canali social per fomentare lad’invasione russa del Donbass - è previsto l’arrivo di Maksim Fomin, noto con il «nome di battaglia» di Vladen Tatarsky. È uno deipiù seguiti dagli uomini delle forze armate russe e dai sostenitori della. È stato sul campo, e dunque è ovviamente considerato più attendibile di un fanatico ...

Dopo più di un anno dall'inizio della, il giallo putiniano si è alimentato sempre di più. ... Anche il giornalista eucraino Denys Kazansky ha richiamato l'attenzione sull''upgrade' dell'...Dai food- io in italiano li chiamo 'scrocconi' - ai forzuti iper - stra - tatuati che ... Elly Schlein , gli fa laaperta. Quando l'Italia, e il mondo intero, s i sveglieranno saranno ...... qui unha una idea: Quando succederà di dover sostenere e difendere la tesi secondo la ... sui vaccini mRNA e simili, ricordatevi che Henry Stimson, Segretario degli Stati Uniti alla(2a ...

Blogger di guerra Panorama

Dicono che quando c’è una valanga, prima si senta un suono. E c’è un suono quando crolla un muro, e anche quando si rompe qualcosa, per esempio una bottiglia di vetro. Se il nostro udito fosse predisp ...“Negli ultimi anni ho avuto difficoltà a gestire la pressione quando gioco in Germania. Ho messo troppa pressione su me stesso e so come sono andati gli ultimi anni qui ...