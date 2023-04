Blasi - Totti | Alvin sulla separazione | ' Ilary è forte | ma io le sto vicino' Poi la confessione sul suo rapporto con la conduttrice

(Di venerdì 21 aprile 2023)è tornata in tv con l' Isola dei Famosi e lo ha fatto senza approfondire le vocisua, ma ironizzando su quanto sta accadendo nella sua vita privata. In apertura di ...

Ilaryè tornata in tv con l' Isola dei Famosi e lo ha fatto senza approfondire le voci sulla sua separazione , ma ironizzando su quanto sta accadendo nella sua vita privata. In apertura di programma ......Francesco(ed in effetti l'ha già mandata lunedì scorso ad inizio puntata). Vladimir ha quindi dichiarato di essere certa che nel corso di questa edizione le frecciate da parte dellanon ...... la scelta finale e lo sfogo degli esperti contro Giulia di Mario Manca Aurora Ramazzotti e le poppate mattutine di Cesare: "È proprio mio figlio" di Concetta Desando Divorzio, la ...

Ilary Blasi è tornata in tv con l'Isola dei Famosi e lo ha fatto senza approfondire le voci sulla sua separazione, ma ironizzando su quanto sta accadendo nella sua vita privata.Cosa si è rifatta Chanel Totti Gli utenti del web sono sicuri che abbia fatto ricorso a qualche intervento estetico, ma è vero