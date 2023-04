Biglietti Finale Europa League 2023 | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Bayer Leverkusen, Juventus, Roma e Siviglia. Ecco le 4 squadre che si giocheranno un posto per ladiche si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, mercoledì 31 maggio alle 21:00. Per il sorteggio delle semifinali, l’atto conclusivo potrebbe essereitaliano, visto che L'articolo proviene da Calcio e Finanza.