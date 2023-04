Berlusconi ricoverato | il bollettino | «Lento e progressivo miglioramento»

Il quadro clinico di Silviocontinua a migliorare, di giorno in giorno. 'In lento, ma progressivo miglioramento' si ...dall'Irccs ospedale San Raffaele di Milano dove il Cav èdal ...in un reparto di degenza ordinaria, dopo aver lasciato la terapia intensiva nella quale si trovava dal 5 aprile in seguito a una polmonite, complicanza di una leucemia cronica.Arrivato in condizioni complicate,è statoe, dopo la diagnosi della leucemia, l'equipe medica del San Raffaele ha predisposto le cure adeguate consta reagendo anche ...

Sono già trascorsi 17 giorni di degenza per l'ex premier, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. L'ultimo bollettino medico questa mattina. I familiari in visita a ...Berlusconi, i medici: «Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento» ...