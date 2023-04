Bergomi | «Inter | Barella il tuo giocatore più importante in Europa»

... 3 sconfitte) contro squadre italiane in competizioni europee, ovvero dal successo contro l'... NOW e Sky Sport 4K , con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe,...Ma anche come la telefonata di Facchetti adove si prega di far vincere l'. Queste sono dichiarazioni, sono fatti. Non esisteva soltanto il sistema Moggi. Ognuno tirava acqua al suo ...a - 1 dal Milan. Monza senza vittorie da 4 turni. 2 - 2 all'andata nell'unica sfida di A. ...40 In studio: Fabio Caressa, Beppe, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini. Giancarlo Marocchi. ...

Benfica-Inter, Bergomi"Servono altri 90 minuti con lo stesso coraggio" Sky Sport

L’ex difensore dell’Inter e attuale opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha analizzato la sfida di questa sera che vedrà di fronte i partenopei e i rossoneri di Stefano Pioli. Di seguito le ...Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista: "Il Napoli si aggrappa a Osimhen come facevamo noi dell’Inter con Ronaldo ...