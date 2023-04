(Di venerdì 21 aprile 2023) Sono stati accolti nei giorni scorsi a Palazzo Frizzoni idelprovenienti da; uno scambio celebrativo nell’occasione di2023. A ricevere i rappresentanti deidel, alle 9.30 di venerdì 14 aprile in Piazza Matteotti, era presente il vicesindaco avvocato Sergio Grandi, che si è detto onorato di poter aprire la manifestazione, cogliendo l’occasione per salutare le istanze rappresentative deidi, augurandole un buon. Ad accompagnare l’evento, anche iAlberto Caldara e Luciano Prandelli. La manifestazione è poi proseguita con una visita guidata in ...

...00 Stati Uniti - Messico 1 - 1 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30- Scandicci 0 - 3 CALCIO - ...00 FC Volendam - SC Cambuur CALCIO - SERIE B 20:30 Reggina -CALCIO - SERIE A 15:00 ......00 Stati Uniti - Messico 1 - 1 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30- Scandicci 0 - 3 CALCIO - ...00 FC Volendam - SC Cambuur CALCIO - SERIE B 20:30 Reggina -CALCIO - SERIE A 15:00 ......00 Stati Uniti - Messico 1 - 1 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30- Scandicci 0 - 3 CALCIO - ...00 FC Volendam - SC Cambuur CALCIO - SERIE B 20:30 Reggina -CALCIO - SERIE A 15:00 ...

Bergamo Brescia, la capitale della cultura riunisce i Maestri del Lavoro BergamoNews.it

L’anno scorso, un cavalluccio marino. L’anno prima ancora, un cervo. Oggi, una parola: «obliquità». Che vuol dire accettare che la vita, in realtà, non procede perpendicolare come la vorremmo. E che a ...Bubble tea – una tendenza che, almeno per quanto riguarda l’Italia, ha raggiunto il suo exploit circa un paio di anni fa e che da allora ha saputo ritagliarsi una presenza fissa nelle principali città ...