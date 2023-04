Benevento | Simy va a vedere Napoli-Milan | la società lo multa

L'amicizia con Victor Osimhen rischia di costare cara a Nwankwo. Il nigeriano delè stato riconosciuto e filmato da alcuni tifosi azzurri martedì sera mentre lasciava il Maradona dopo aver assistito a Napoli - Milan di Champions League. Il video ha ...Notizie Calcio Napoli -, attaccante del, finisce nei guai. L'attaccante nigeriano era al Maradona in occasione di Napoli - Milan per sostenere il connazionale Victor Osimhen. Ciò ha causato la rabbia della ...Assistere alla sfida al Maradona, allontanarsi dain un momento delicato per la squadra dimostrano la leggerezza con la qualesta affrontando una stagione che potrebbe terminare con ...

Nwankwo Simy multato a Benevento: ha lasciato la città per vedere Napoli-Milan allo stadio ilmattino.it

Come riportato da La Repubblica, Simy, attaccante del Benevento, era presente allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Milan di Champions League e la asocietà sannita, che si trova in una brutta ...