Bellezza in primavera | usciamo allo scoperto

(Di venerdì 21 aprile 2023) Andiamo all'aria aperta, prendiamo energia dalla natura, godiamoci momenti di cura di sé, seguendo i nostri ritmi e le nostre priorità. Laaiuta a trovare la propria dimensione personalizzata, quella che desideriamo mostrare all'esterno. E il mondo cosmetico viene in soccorso per realizzare questo desiderio. Ecco 10 idee di shopping beauty per tutte le esigenze (e tante altre da scoprire in edicola)

Escursioni, passeggiate nel verde, gite in bicicletta, picnic e lunghi weekend fuori casa: ecco 5 idee dove trascorrere i ponti di primavera restando in Italia. (ANSA) ...La moda della primavera 2023 è ricca di nuovi ed entusiasmanti trend: ecco i 6 capi da avere, adatti ad ogni body type, in linea con le principali tendenze della stagione!