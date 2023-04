Beau ha paura | gli spettatori sono convinti che l' attore giovane sia creato dall' intelligenza artificiale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lo strano aspetto dell'che interpreta Joaquin Phoenix da adolescente inhaha scatenato le ipotesi dei fan,che si tratti di un persona. In attesa dell'uscita italiana prevista per il 27 aprile, a tener banco è la discussione intorno all'aspetto dell'che interpreta Joaquin Phoenix da ragazzo inhache, secondo molti, sarebbe stato. Secondo il Daily Dot, lo scetticismo è iniziato quando è uscito il poster del film pochi mesi fa, con Joaquin Phoenix e varie altre ...

Lo strano aspetto dell'attore che interpreta Joaquin Phoenix da adolescente in Beau ha paura ha scatenato le ipotesi dei fan, convinti che si tratti di un persona creato dall'intelligenza artificiale.Ari Aster firma un film davvero personale che si lascia alle spalle la struttura di genere dell'horror ma non abbandona la paura, fino a giungere a un finale nerissimo. Da giovedì 27 aprile al cinema.