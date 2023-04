BCP da maggio nuovo tesoriere del Comune | stamane incontro con Mastella

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Banca di Credito Popolare espleterà dail servizio di tesoreria per ildi Benevento.il sindaco Clementeha ricevuto, insieme all’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca e al dirigente Raffaele Ambrosio, il cfo dell’istituto bancario Antonio D’Elia e ilBruno Marra. Un cordiale colloquio esplorativo nel corso del quale il capo dell’amministrazione comunale di Benevento ha augurato ai dirigenti della Banca di Credito Popolare buon lavoro per l’importante attività economico-finanziaria che svolgeranno al servizio deldi Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

