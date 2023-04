Batterie - Il progetto italiano dell' accumulatore commestibile

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 aprile 2023) Gli scienziati'Istitutodi Tecnologia di Genova hanno presentato una batteria edibile ricaricabile. Il curiosonon è inedito, in quanto già da tempo allo studio in ambito medico per poter ingerire sistemi di monitoraggio non alimentati concontenenti materiali tossici, ma è stato ulteriormente evoluto e rappresenta la base per lo sviluppo di accumulatori privi di materiali rari e costosi. Vitamine, cera e alghe. La batteria utilizza la vitamina B2 come anodo e la quercetina (presente nelle mele e nel vino) come catodo, insieme a carbone, acqua e alga nori. L'involucro è costituito, invece, da cera alba e foglia d'oro. Il risultato è una batteria da 0,65 V che può produrre 48 A per circa 12 minuti e può essere ricaricata. L'interesse per questo ...