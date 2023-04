Basket | Daspo per i sostenitori del Cantù | ecco che cosa è accaduto nella “partita di fuoco”

Il Questore di Monza Marco Odorisio ha emesso dueper un anno nei confronti di due tifosi del Cantù. I due, rispettivamente 37 e 18 anni, sono accusati di atti intimidatori verso i tifosi della Cento , squadra avversaria lo scorso 8 ...Insulti e provocazioni ai tifosi avversari:di un anno per due tifosi canturini I ... valevole per il Campionato Nazionale diSerie A2. La gara era ritenuta a rischio per la nota rivalità ...Al termine dell'incontro ditra le squadre della NPC Rieti e del San Severo, tenutosi ... '' cioè il divieto per lo stesso di assistere, per un anno, a tutte le manifestazioni ...

Insulti, minacce e provocazioni: Daspo di un anno per due sostenitori del Cantù Basket Prima Monza

Il Questore di Monza Marco Odorisio ha emesso due Daspo per un anno nei confronti di due tifosi del Cantù Basket.La questura di Monza ha identificato due dei tifosi canturini che hanno cercato lo scontro con gli avversari alla partita di basket serie A2.