Basket | Daspo a due tifosi Cantù per atti intimidatori verso avversari | uno è un calciatore

Al termine dell'incontro ditra le squadre della NPC Rieti e del San Severo, tenutosi ... '' cioè il divieto per lo stesso di assistere, per un anno, a tutte le manifestazioni ......il'. Lo ha dichiarato il presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino , in seguito agli insulti razzisti che un suo cestista ha ricevuto a Scafati al termine della gara di Lega, ......il'. Lo ha dichiarato il presidente della Happy Casa Brindisi , Nando Marino , in seguito agli insulti razzisti che un suo cestista ha ricevuto a Scafati al termine della gara di Lega, ...

Insulti, minacce e provocazioni: Daspo di un anno per due ... Prima Monza

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 aprile 2023, il Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto il provvedimento di D.A.Spo (Divieto Accesso Manifestazioni Sportive) ...Nel mirino l'incontro di basket di serie A2 dell’8 aprile: destinatari un 37enne e un 18enne (calciatore di serie D), autori di insulti, minacce e provocazioni ...