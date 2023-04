Dopo la vittoria su Roberto Bautista Agut agli ottavi, il 19enne spagnolo ha fatto fuori anche Alejandro Davidovich Fokina per 76 64 qualificandosi per le semifinali dell'Atp 500 di. "E' ......giornata di oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale dell'Atp 500 di... Dall'parte del tabellone Musetti approfitta del forfait di Sinner e si regala la semifinale ......Tsitsipas è pronto a sfidare Musetti per un posto in finale al torneo ATP 500 di. Il ... L'semifinale vedrà invece impegnato Carlos Alcaraz , che troverà dall'parte della rete uno ...

Barcellona: l'altra semifinale è Alcaraz-Evans SuperTennis

Dopo il ritiro di Sinner, Lorenzo ritrova l’avversario che lo ha battuto in rimonta al Roland Garros l’anno scorso. Stefanos sta tornando ai suoi standard, ma Lorenzo può esaltarsi ...Ancora un successo su un connazionale, ancora una vittoria di Carlos Alcaraz contro un giocatore spagnolo. Dopo la vittoria su Roberto Bautista ...