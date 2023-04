Un doppio appuntamento storico, con l'andataper il 10 maggio e il ritorno per il 16 . Per ... 14 anni Dove giocava: Samuel Eto'o Academy (in estate raggiungerà la Masia del) MIKE ...Calciomercato Juventus, viaggio galeotto e futuro bianconero per Dembelé, la cui scadenza contrattuale con ilnel 2024. Il talentuoso esterno ex Borussia Dortmund, si è distinto nel corso di questi anni per andamenti altalenanti e per un rapporto di amore e odio con il club blaugrana, ...Come accennato, sia Gavi che Araujo erano legati ad inizio anno aldai rispettivi contratti giovanili, entrambi con scadenzaal 30 giugno 2023. Per questa ragione il presidente ...

Barcellona, fissata la scadenza per il rinnovo di Busquets Calciomercato.com

Il live e la diretta testuale di Sinner-Musetti, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona 2023.A che ora e come seguire il derby azzurro dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona 2023 tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.