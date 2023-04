Balneari | Gaspari | ' chiudere vicenda tutelando imprese'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Sulladeiprosegue la nostra attività a difesa delleitaliane. La sentenza della Corte europea è discutibile e cervellotica, lesono fondamentali per il turismo e serve una presa di posizione chiara e decisa nel breve periodo". Lo ha affermato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ospite di 'Coffe break' su La7. "Con la mappatura, prevista per legge, si potrà dimostrare -ha aggiunto- che le nostre risorse non sono scarse e che negli ottomila chilometri di costa italiana, ci sono spazi utili per le nuove. Quindi è essenziale utilizzare nuovi spazi senza interferire su quelli dove sono già presenti quelle. Poi c'è il problema della concorrenza che è ...

...dalle modalità di presentazione del testo sui: un nuovo emendamento del Governo implicherebbe la necessità di un termine per i sub - emendamenti. "Il tempo c'è" ha affermato però......dalle modalita' di presentazione del testo sui: un emendamento 'nuovo' del Governo, implicherebbe la necessita' di un termine per i sub - emendamenti. "Il tempo c'e'" afferma pero'......dalle modalità di presentazione del testo sui: un nuovo emendamento del Governo implicherebbe la necessità di un termine per i sub - emendamenti. "Il tempo c'è" ha affermato però...