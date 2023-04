Back to School 2023 replica in streaming e in tv | dove rivedere le puntate

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 21 aprile 2023)toine in tv Su Italia 1, ogni giovedì sera, sta andando in onda la seconda edizione dito. Il reality condotto da Federica Panicucci, volto di Mattino Cinque, metta alla prova vari vip che affrontano domande di cultura generale abbinate all’esame di quinta elementare. A guidarli nello studio e nell’apprendimento i Maestrini (13 bambini dai 7 agli 11 anni), che prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame. E infine, la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, che deciderà chi sono i promossi e i bocciati. In questa edizione hanno partecipato diversi volti dello spettacolo come: Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge, Ricky Tognazzi, Valeria Marini, Walter Zanga, Luca ...