"Azzerare le tasse alle famiglie Un gesto generoso e coraggioso"

... si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali dal'imposta lorda. Inoltre, ...e natalità, intervista al responsabile economico Dem Antonio Misiani 'Sulla natalità, la proposta di Giorgetti dileper chi fa più di due figli è una presa in giro per chi sta peggio, perché taglierebbe fuori i dieci milioni di contribuenti chenon ne pagano perché hanno redditi troppo bassi'...Il governo pensa a nuove azioni per incentivare la natalità in Italia: spunta l'ipotesi dilea chi fa figli. In Italia c'è un problema, anche piuttosto grave, di denatalità . Una realtà che negli ultimi anni sarebbe peggiorata, e che proprio per questo enormemente il governo ...

Azzerare le tasse alle famiglie con due o più figli Come funziona il bonus Giorgetti Corriere della Sera

Il vescovo di Sanremo e Ventimiglia applaude alla proposta del governo in favore dei nuclei con figli: "Misura concreta" ...A lanciare l’allarme il Centro studi della Cgia di Mestre, Bottan «Azzerare le tasse locali per fermare l’emorragia» ...