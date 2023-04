Ayatollah Meloni | sparata di Giannini sulla vignetta E Gruber non sta zitta

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lasatirica de “Il Fatto Quotidiano”, in cui Natangelo raffigura Arianna, sorella della premier e moglie di Francesco Lollobrigida, per ironizzare sull'anatema del ministro dell'Agricoltura in merito alla “sostituzione etnica”, è ancora oggetto di polemica. Durante il talk “Otto e Mezzo” su LA7, venerdì 21 aprile, la conduttrice Lilliha sottolineato: “Lollobrigida ha detto di aver usato la frase ‘sostituzione etnica' per ignoranza” e il direttore de “La Stampa”, Massimo, è sbottato: “Ma non è vero! Fa impressione sentirlo dire perché adesso la destra è al potere però non c'è discontinuità rispetto al passato. Il paradosso è che Lollobrigida è stato criticato da un leghista!”. Perè evidente l'esistenza di un substrato di xenofobia, intolleranza e razzismo in ...