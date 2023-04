Avv Grassani | “Il Napoli è già stato assolto due volte per l’affare Osimhen | era tutto nei parametri”

2019 Ad un convegno organizzato a Milano, cui partecipano Piero Sandulli (FIGC) e l'(in varie occasioni difensore del Napoli), il pm Ciro Santariello , dichiara di 'odiare' la Juventus ...L'avvocato, esperto in giudizio sportivo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla questione. 'Il rischio che la gara si debba rigiocare " ammette " è prossimo allo zero. Anche ...Ospite a TMW Radio dallo Sheraton Hotel è stato l'avvocato Mattia. Ecco cosa ha detto: Una valutazione sulla sentenza Juventus: 'Le motivazioni pubblicate ieri sono un aiuto importante per chi si domandava per quali ragioni la Juve fosse stata condannata ...

Avv. Grassani: "Affare Osimhen nei parametri e il Napoli è già stato prosciolto due volte!" Tutto Napoli

Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, è intervenuto per parlare del caso-Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ...Ieri, per i fatti di San Giovanni Valdarno, la Corte federale d’Appello ha dato ragione all’Us Grosseto (rappresentato magistralmente dall’avv. Grassani di Bologna) annullando la decisione del giudice ...