Avellino | emergenza infinita | centrocampo falcidiato dalle assenze

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– La sfortuna continua ad accanirsi contro l’. Nel corso dell’ultima seduta di allenamento si è fermato a scopo precauzionale in seguito ad un movimento irregolare della caviglia, Antonio Matera. La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento. I biancoverdi hanno lavorato direttamente in campo con il classico programma di pre rifinitura focalizzandosi in esercitazioni tattiche specifiche e partitelle a tema. Nelle prossime ore, lo staff medico valuterà le condizioni del centrocampista, ma rischia di non essere a disposizione di Massimo Rastelli per la gara di domenica pomeriggio (ore 17.30) contro il Monterosi. Il trainer di Pompei dovrà fare i conti con ledi Ramzi Aya e Mamadou Kanoute che hanno continuato i rispettivi programmi per recuperare dal risentimento al ...