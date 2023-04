Auxerre-Lille sabato 22 aprile 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con la terza vittoria consecutiva sul campo del Nantes l’di Pelissier si è portato a +3 sul quartultimo posto e ad oggi sarebbe salvo. Eccellente in lavoro fatto dal tecnico ex Lorient, tornato in sella dopo l’esperienza in terra bretone e capace di far risalire la china ad una squadra che stava per precipitare di nuovo in InfoBetting: Scommesse Sportive e