(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) -, alle ore 9.30 ad, presso la Sala convegni Fondazione Cassa di risparmio, si terrà l''Il civismo cambia il Paese: Cambiare il regionalismo, fare la legge per Roma capitale, sviluppare le terre di mezzo', promosso daItalia centrale, una rete associazioni e liste civiche dell'Italia centrale (Umbria, Lazio, Toscana e Marche), che propriopomeriggio si costituirà ufficialmente e che intende mettere al centro della riflessione e del dibattito pubblico nazionale il ruolo del centro Italia, dell'Italia di mezzo, nel riassetto istituzionale del Paese. All'saranno ospiti portando un loro contributo di riflessione e idee -fra gli altri- anche Letizia Moratti, Claudio Signorile, Giuseppe De Mita, ...

... tanto da spingere più in là, alappunto, i sogni da raggiungere. Cultura La Resistenza è ... ha conosciuto il costo e l'ebbrezza dell', ha sperimentato il senso dell'agire e del ...Il diritto al ripensamento non nega la pienadella gestante, semmai la preserva. E ciò vale anche per le altre libertà che la mia proposta ritiene debbano essere garantite. Gli interessi ...'l'Inail - continuano - un tempo aveva unamaggiore, ha impegnato forti capitali nell'... Da qui la decisione della mobilitazione, con lo sciopero nazionale di'. ...

Autonomia: domani a Orvieto incontro Alleanza civica La Nuova ... La Nuova Sardegna

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Domani, alle ore 9.30 ad Orvieto, presso la Sala convegni Fondazione Cassa di risparmio, si terrà l’incontro ‘Il civismo cambia il Paese: Cambiare il regionalismo, fare la ...MESSINA – “Con l’autonomia differenziata avverrà una secessione delle regioni ricche del nord a danno del sud, Un attacco al meridione”. Il Partito democratico propone in Consiglio comunale il dibatti ...