Autolesionismo | è allarme | il fenomeno è sempre più diffuso tra gli adolescenti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 aprile 2023) «Una forma di distruzione diretta e deliberata del proprio tessuto corporeo, in assenza di intenzioni letali e per ragioni non sanzionate socialmente». Matthew Nock, psicologo clinico americano, ha definito così l’giovanile, unche interessapiù. Chi pratica l’«lede il proprio tessuto intenzionalmente paradossalmente per restare vivo, per sentire quel dolore o per tradurre il dolore che sente emotivamente in dolore fisico, che in qualche modo lo distrae da quello mentale», ha spiegato Valentina Botta, psicologa, psicoterapeuta, dirigente comunicazione sanitaria Cepfas, che ne ha parlato in un servizio dell’Italpress dedicato aldell’tra i ragazzi., ...