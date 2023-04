Aurora Ramazzotti entra a casa e accolta così | una scena incredibile | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023)e il suo piccolo Cesare oggi sono andati a far visita a nonna Michelle Hunziker. A farlo sapere è proprio lei, l'influencer, che nell'ultima storia postata su Instagram si è scattata un selfie sorridente in ascensore e ha scritto: "Oggi dalla nonna". Nelle storie successive la si vede adella conduttrice svizzera con il suo piccolo. Oltre alla super nonna, ad accoglierla ci sono anche i cagnolini della conduttrice, tutti curiosi di conoscere il neonato., che ha ripreso gli amici a quattro zampe mentre scodinzolano attorno al bambino, ha scritto: "Siamo tutti molto curiosi qui vedo". Nelle sue prime uscite da neo mamma, comunque, lasta cercando mantenere, per quanto possibile, anche una certa privacy. Da quando è nato Cesare, infatti, non pubblica ...