Aumentati in settimana i casi di positività al Covid

(Di venerdì 21 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nella14-20 aprile sul fronte del-19 si registrano 27.982 nuovipositivi con una variazione di +28,5% rispetto ai 21.779 dellaprecedente. In aumento anche il numero dei decessi: sono 191 con una variazione di +48,1% rispetto al 120 dellaprecedente.anche il numero dei tamponi effettuati: 398.788 con una variazione di +26,0% rispetto ai 316.436 della precedente. Aumenta di poco, invece il tasso di, ora del 7,0% con una variazione di +0,1%. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

