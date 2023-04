ATP Monaco 2023 | Rune | Fritz e van de Zandschulp rispettano il pronostico e sono in semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di semifinali adi Baviera. La terra rossa tedesca è ora a conoscenza della sua Final 4, tra cui non c’è traccia di Italia, dopo il ko di Flavio Cobolli ai cospetti di Christopher O’Connell. L’australiano è l’unica sorpresa tra i giocatori rimasti in tabellone, tanto che domani affronterà Holger. La prima testa di serie del tabellone ha avuto pochi problemi nella partita con il cileno Cristian Garin, un cliente insidioso sul mattone tritato. Ma il danese non ha abbassato il suo livello dopo la finale di Montecarlo e si garantisce un posto al sole anche in Germania. Ma nella parte inferiore del seeding i clienti non mancheranno. Poiché i pronosticistati ampiamente rispettati con Taylore Botic van deancora in lizza per il trofeo. Lo statunitense è riuscito a ...