Atp Monaco 2023 | montepremi e prize money

(Di venerdì 21 aprile 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città bavarese. Lorenzo Sonego è pronto a difendere i colori azzurri. Insieme a lui anche il romano Flavio Cobolli, riuscito a staccare il pass per il tabellone principale. Il torinese si deve guardare da campioni del calibro del danese Holger Rune, dello statunitense Taylor Fritz e dell’idolo di casa Alexander Zverev, tornato in ottime condizioni dopo l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso anno al Roland Garros. In gara anche l’austriaco Dominic Thiem. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Proveranno a recitare la loro parte pure l’argentino Sebastian Baez, l’ungherese Marton Fucsovics, l’olandese Botic Van de Zandschulp ed il francese Ugo Humbert. Occhio anche al cileno ...

...Christopher O'Connell nel secondo turno del torneo che va in scena adi Baviera. Una partita che è stata giocata in un unico senso, a favore del numero 82 del mondo, e il vincitore delle...- Niente da fare per Cobolli Termina il sogno di Flavio Cobolli all'evento250 di. Il tennista italiano non è riuscito a superare Christopher O'Connell e ha detto addio alla ...... quest'oggi è stato sconfitto nei quarti di finale dal connazionale Dusan Lajovic nell'250 di ... addirittura 6 - 0 6 - 1 il secondo scontro giocato nel Principato di. Djokovic arriva così ...

L’esperienza in Germania di Alexander Zverev è stata molto breve. Il tennista di origine russe ma di nazionalità tedesche ha fallito all’esordio: sconfitto in due set 7-6, 6-4 da Christopher O'Connell ...Il n.1 si è arreso a Lajovic in due set e ha mostrato evidenti problemi al gomito. A Monaco Cobolli esce di scena ...