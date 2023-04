Atp Monaco 2023 | Cobolli si ferma ai quarti | O’Connell si impone in tre set

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Flaviosi arrende a Christophernell’incontro valevole per idi finale dell’ATP 250 didi Baviera. L’australiano sicon il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3 in 2h e 30? di gioco, mettendo fine al bel torneo del classe ’02 azzurro, che torna a casa con qualche rimpianto per il modo in cui ha perso il primo parziale. Resta comunque una settimana molto positiva per il romano, ai suoi primiin un torneo ATP dopo le quattro vittorie consecutive ottenuta in Baviera. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI CRONACA – Buona partenza di, che annulla due palle break nel turno di servizio d’apertura ed è proprio lui il primo a conquistare il break, nel sesto gioco. Purtroppo non riesce a consolidarlo e ...