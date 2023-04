Atp di Barcellona | sarà Tsitsipas a sfidare Musetti in semifinale

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Lorenzovola indopo il ritiro di Sinner (leggi qui). E trova Stefanosad attenderlo all’Atp di. Lo farà sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona 1899. Il greco è il secondo favorito alla vittoria del torneo e il numero 5 al mondo. Quest’ultimo ha vinto con De Minaur oggi in due set (6-4, 6-2). https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Stefanos Tsitsipas è pronto a sfidare Musetti per un posto in finale al torneo500 di. Il tennista greco ha sconfitto per la nona volta su nove Alex de Minaur in un'ora e 20 minuti con ...... giocando aggressivo e anche scendendo a rete in bello stile, facendosi poi aiutare dagli ennesimi non forzati del numero 1 del tabellone di. Ma alla fine se certe cose di solito le fa ...- Sarà Tsitsipas a sfidare Musetti Carlos Alcaraz ha dimostrato di aver bisogno ancora di tempo per ritrovare la sua forma migliore. L'ex numero uno del mondo ha vinto la seconda ...

Atp Barcellona, forfait di Jannik Sinner: Musetti vola in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Sarà Stefanos Tsitsipas l’avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale del torneo ATP di Barcellona. Il greco ha battuto facilmente Alex De Minaur nella partita di oggi ed è sembrato molto più avant ...Lorenzo Musetti, domani alle 13.30, sarà impegnato nella prima semifinale dell’ATP500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il carrarino è chiamato a un impegno probante contro il greco Stefanos ...