Atp Barcellona | Sinner si ritira per infortunio

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – Janniknon ce la fa e dopo la battaglia ai quarti siperdalle semifinali del torneo Atp di, come comunicato dall’organizzazione sui social. Lorenzo Musetti quindi si qualifica direttamente per la semifinale del torneo spagnolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Niente derby italiano all'500 didi tennis : Jannik Sinner, quarta testa di serie e numero 8 del mondo, si è infatti ritirato per un infortunio e così Lorenzo Musetti, suo avversario ai quarti, numero 20 del ...Salta il quarto di finale tutto italiano all'500 di. Il corpo di Jannik Sinner non ha retto e l'altoatesino ha annunciato il ritiro poco prima del match, in programma alle ore 12 sul campo centrale. Lorenzo Musetti quindi si ...Jannik Sinner ha dato forfait dal quarto di finale contro Lorenzo Musetti all'500 di: lo ha ufficializzato l'account Twitter del torneo, che parla di un 'infortunio' per l'altoatesino. ...

Atp Barcellona, forfait di Jannik Sinner: Musetti vola in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Si rinnova domani a Barcellona, una settimana dopo i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo, il derby italiano tra i nostri due migliori tennisti, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel Prin ...Niente derby. Jannik Sinner non scenderà in campo per affrontare Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Già ieri, nel corso del match vinto in tre set contro il giapponese Ni ...