Atp Barcellona | Almagro ritrova il raccattapalle che diventò virale sette anni fa

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023)dopo si rincontrano. Nicolas, divenuto nel frattempo un ex tennista,queldel torneo Atp dichefadurante suo incontro nel torneo catalano. Come? Inciampando e provocando un rumore che non lasciò indifferente né, né coloro che stavano vedendo il match in tv. Il ragazzino ora è diventato quasi un adulato, mentre l’ex top-10 iberico, come detto, ha appeso la racchetta al chiodo. E quale migliore occasione per aggiornarsi un po’?! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) SportFace.