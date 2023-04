Atp Barcellona 2023 | montepremi e prize money

(Di venerdì 21 aprile 2023) Iled ildell’ATP 500 di(Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana da lunedì 17 a domenica 23 aprile. La testa di serie numero uno è l’idolo di casa Carlos Alcaraz, che torna in azione dopo il piccolo affaticamento rimediato a Miami. Proveranno ad insidiarlo il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Frances Tiafoe e i due azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE L’Italia può contare anche sul perugino Francesco Passaro, riuscito ad entrare in tabellone e a caccia di punti preziosi per centrare l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo, e su Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi, reduci da due partite vinte nelle qualificazioni. Riflettori puntati pure sui due ...

E sul forfait di Sinner che lo favorirebbe nella corsa al titolo non ha dubbi: "Per nulla" Dal nostro inviato aCon la vittoria in due set su Davidovich Fokina , Carlos Alcaraz si è ...Dopo la vittoria su Roberto Bautista Agut agli ottavi, il 19enne spagnolo ha fatto fuori anche Alejandro Davidovich Fokina per 76 64 qualificandosi per le semifinali dell'500 di. "E' ...Per questo era piuttosto attesa la notizia sull'altroMasters 1000, quello di Madrid, al via ... "L'intenso programma di riabilitazione è cominciato con il mio team medico a. Farò tutto ...

Dopo il ritiro di Sinner, Lorenzo ritrova l’avversario che lo ha battuto in rimonta al Roland Garros l’anno scorso. Stefanos sta tornando ai suoi standard, ma Lorenzo può esaltarsi ...Sarà Stefanos Tsitsipas l’avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale del torneo ATP di Barcellona. Il greco ha battuto facilmente Alex De Minaur nella partita di oggi ed è sembrato molto più avant ...