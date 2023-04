Atp Banja Luka 2023 | Djokovic spreca di tutto contro Lajovic ed esce ai quarti di finale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un’altra dolorosa sconfitta per Novakin questi primi tornei che aprono la stagione sulla terra rossa europea. Il numero uno al mondo, dopo la sconfittaLorenzo Musetti negli ottavi dia Monte-Carlo, quest’oggi è stato sconfitto neididal connazionale Dusannell’ATP 250 di. Nei precedenti due scontri diretti Nole aveva perso solamente quattro games: 6-2 6-1 finì il primo match a Doha, addirittura 6-0 6-1 il secondo sgiocato nel Principato di Monaco.arriva così all’importante 1000 di Madrid con un recor di 2 successi e altrettanti ko sul rosso in questo. Tante le occasioni non concretizzate da, che ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di sabato 22 aprile del torneodiLuka 2023 . Andrey Rublev e non si ferma e vuole raggiungere l'atto conclusivo anche in Bosnia, dove è la seconda testa di serie del tabellone. Il russo scenderà in campo alle ore 14:00 ...Era da Montpellier 2022, infatti, che Dumhur non trovava un successo nel circuito maggiore, torneo in cui ha giocato anche i suoi ultimi quarti di finale. Grazie alla grande affermazione su ...Rublev -Luka#tennis pic.twitter.com/SUBAAj5bU9 SuperTennis TV (@SuperTennisTv) April 20, ... già figura chiave nell'ascesa dell'argentino Pedro Cachin da numero 253 a numero 54 nel ranking

ATP Banja Luka: Lajovic trova Djokovic ai quarti, Rublev sfiderà uno Dzumhur rinato Ubitennis

Un'altra dolorosa sconfitta per Novak Djokovic in questi primi tornei che aprono la stagione sulla terra rossa europea.TENNIS - Durante l'ATP di Banja Luka la racchetta di Djokovic finisce tra il pubblico. Parte la catena umana per riportarla in campo. Il video del siparietto ...