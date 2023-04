Atp 500 Barcellona 2023 | Sinner si ritira contro Musetti | cosa succede con le scommesse

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Niente da fare per Jannik, che ha deciso dirsi prima di giocareLorenzonei quarti di finale del torneo Atp 500 di: ecco alloracon le. Nella giornata di ieri l’altoatesino era apparso già al limite della condizione fisica e in preda ai crampi, questo a causa probabilmente di uno stress fisico al quale si è sottoposto arrivando in semifinale o in finale per tre tornei 1000 consecutivi. L’azzurro è stato così costretto a non giocare la sfida odierna e l’avversario toscano si ritrova in finale. Dal momento che l’innon si è mai giocato, la scommessa (in singola o in multipla) non è valida e la quota diventa void, ovvero pari a 1. Dunque chi ha ...