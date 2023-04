Atletico Madrid | ricostruzione rosa | ecco le stelle sul mercato

La squadra guidata da Eusebio Di Francesco si prende il primo posto in un girone complicato con Chelsea e, elimina agli ottavi lo Shakhtar Donetsk e poi nei quarti compie una ...Secondo 90Min , la squadra in pole è l'. Successivamente, ci sono Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e anche l' Eintracht Francoforte.Commenta per primo Matt Doherty , terzino destro dell', non sta vivendo un bel periodo in quel di. Arrivato a gennaio dal Tottenham, l'irlandese ha giocato solamente 12 minuti nella vittoria per 5 - 1 contro il Siviglia. Secondo ...

Atletico Madrid, possibile ritorno in Premier per un terzino Calciomercato.com

Pronostici Liga 31a giornata, le analisi sul campionato di calcio spagnolo, col big match del 23 aprile: Barcellona-Atletico Madrid.Joao Felix è in prestito al Chelsea dall'Atletico Madrid, ma il talento portoghese potrebbe fare ritorno in Spagna a fine stagione. "Le ...