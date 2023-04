Atletica | Elena Vallortigara | “Voglio evitare controprestazioni vergognose Gli Europei non dovevo farli”

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’unica italiana, in pista, a medaglia nell’ultima edizione dei Mondiali dileggera in quel di Eugene con il bronzo nel salto in alto:, dopo la parziale delusione in terra turca agliindoor, è pronta a lanciarsi verso un’estate importante. Nell’ultima puntata di Sprint2U, in onda su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Ferdinando Savarese, è stata ospite ed ha parlato del passato, del presente e del futuro. Sulla prima parte della carriera, ricca anche dei momenti no: “Ho iniziato molto presto a fare solo salto in alto. Quando incontro ragazzi che fannochiedo di non specializzarsi subito. Perché, ad esempio il salto in alto, ti porta a delle assimetrie a livello fisico. Mantenendo un approccio più multilaterale all’allenamento si compensa ...